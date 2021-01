Una big prende informazioni per un obiettivo della fiorentina: pronto uno scambio?

Durante quest’inverno il nome di Krzysztof Piatek è stato per molto tempo vicino alla Fiorentina. Nonostante gli 8 gol in poco piu di 30 partite con la maglia dell’Hertha Berlino, il polacco è pronto a cambiare aria e l’idea di un ritorno in Serie A lo ha sempre affascinato. Nelle ultime settimane la società viola si è un po’ defilata nella trattativa: l’ex Genoa e Milan non convince pienamente la dirigenza viola, che nel frattempo ha provato a sondare altri profili.

Nelle ultime ore sul classe ’95 sembra essere piombata però la Juventus. I bianconeri, tenuto conto dell’emergenza in attacco dopo l’infortunio di Paulo Dybala, sono pronti a valutare ogni opportunità che si presenterà d’ora in poi sul mercato. Così come non cambia la volontà di valutare con attenzione tutto ciò che fornisce il mercato, tra investimenti importanti anche se magari con pagamenti posticipati nel tempo (profili come Gianluca Scamacca) e affari low cost (Graziano Pelle su tutti). Casting affollato e continuo, il budget è quello che è, l’idea è anche quella di non condizionare il prossimo mercato. E in tutto questo spunta anche un’altra ipotesi, quella che conduce al ritorno di fiamma per Krzysztof Piatek.

Per ora un’idea o poco più, su cui comunque si sta ragionando con estrema attenzione. Anche perché il centravanti polacco, che pure ha riaperto con decisione al ritorno al Genoa, rischia di essere bloccato proprio dalla situazione legata a Scamacca.