Una buona forma fisica e la solita propensione al gol: Benassi rimette in discussione il proprio futuro?

Tra i giocatori che si sono maggiormente messi in luce nelle amichevoli giocate finora dalla Fiorentina, c’è sicuramente Marco Benassi. Una buona condizione fisica nonostante gli zero minuti giocati e la solita propensione al gol lo hanno rimesso al centro del dibattito in casa viola, rendendo non più scontata l’ipotesi di una sua partenza.

Ad oggi le percentuali di una permanenza di Benassi restano basse, ma sarebbe assurdo chiudere gli occhi di fronte ai fatti. Quelli secondo cui l’ex Torino potrebbe sempre rivelarsi una risorsa in zona gol e, soprattutto, un jolly che Italiano potrebbe utilizzare in caso di emergenza. Lo abbiamo già visto come terzino destro, ad esempio, ma Benassi è capace anche di occupare varie posizioni a centrocampo.

Pur rimanendo remota la possibilità di un ripensamento sul suo conto, dunque, è doveroso quantomeno porsi l’interrogativo: siamo sicuri che Benassi non possa stare nella rosa della Fiorentina, ovviamente con un ruolo in partenza marginale? Italiano, dopo averlo visto giocare nelle amichevoli, potrebbe esserselo domandato.