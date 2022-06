Una buona Italia senza giocatori viola pareggia contro l’Inghilterra e mantiene il primo posto nel girone di Nations League

Si è appena conclusa per 0-0 la partita di Nations League tra Italia e Inghilterra. Gli azzurri allenati dal Ct Roberto Mancini giocano un grande primo tempo con tante occasioni non finalizzate.Nei primi minuti Frattesi spreca mandando fuori il pallone da buonissima posizione. In seguito Tonali calcia a botta sicura trovando la respinta di Ramsdale con i piedi. Il portiere avversario si ripete nel finale deviando sopra la traversa una conclusione di Pessina. Per gli avversari da segnalare soltanto una traversa colpita da Moun.

Nel secondo tempo si abbassano i ritmi più bassi e diminuiscono le occasioni da gol da entrambe le parti. Gli Azzurri salgono a quota 5 al primo posto in classifica, seguita da Ungheria a 4, Germania a 3 e Inghilterra a 2. La prossima partita vedrà l’Italia impegnata contro la nazionale tedesca. Ricordiamo che nelle fila degli Azzurri non c’è nessun giocatore della Fiorentina dato anche l’infortunio accusato alcuni giorni fa dal capitano viola Cristiano Biraghi.