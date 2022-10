Una carezza a Bianco. Ma ci sono altri giovani sotto osservazione

Il centrocampista classe 2002, Alessandro Bianco, ha fatto il suo esordio in Europa con la maglia della Fiorentina nel corso dell’ultimo match di Conference League contro gli Hearts. Uno spezzone di partita che è stato anche un premio per questo giocatore che è ormai da una stagione e mezzo nel giro della prima squadra, ma che aveva visto il campo solamente in Coppa Italia.

Per lui è arrivata una ‘carezza’, metaforica, da parte del tecnico viola, Vincenzo Italiano: “Bianco è un esempio di come sta lavorando bene la società con la Primavera. Si è meritato di fare questo esordio perché lavora bene e inoltre ha fatto una buona prestazione in quei venti minuti”.

Ma “oltre a lui ci sono tanti ragazzi di qualità, noi monitoriamo tutti” ci ha tenuto a far sapere lo stesso Italiano. Il suo pensiero è sicuramente rivolto in primo luogo a quei ragazzi che fanno parte della Lista B presentata dalla Fiorentina alla Uefa: oltre a Bianco in questa lista ci sono anche Favasuli, Amatucci, Krastev, Distefano e Sene. Una possibile nidiata, anche se, questo va detto, l’allenatore gigliato è sembrato restio a prendersi questi ‘rischi’ coi giovani nell’anno e mezzo in cui lo abbiamo visto qui a Firenze.