Una “casa” che cade a pezzi ed una nuova…ad ogni costo! Il tifo viola a ritmo del “Fast, fast, fast”

L’appuntamento per il Corteo dei tifosi è alle 19 nel parcheggio della Coop ( sul sito del gruppo Unonoveduesei, che ha fatto partire l’iniziativa, c’è anche la mappa con il tragitto), e da lì il corteo, attraverso ponte alla Vittoria, i viali e poi i lungarni arriverà al Franchi. Che per il momento è l’unica casa della Fiorentina. Una casa che cade a pezzi, però, come hanno sottolineato nel comunicato. Ma non è solo questo. Un nuovo stadio – come evidenzia La Repubblica – può garantire maggiori introiti, e maggiori introiti significano una squadra più competitiva. Per questo i tifosi hanno fretta. Che sia il Franchi, il Ridolfi, Campi o qualunque altra soluzione non importa, purché si faccia in fretta.

