Una cessione sempre più vicina

Nonostante non si sappia il futuro del campionato di Serie A, il calciomercato imperversa. Infatti, oltre ai nomi in entrata, la Fiorentina ha diversi giocatori che sono stati accostati ad altre società.

Uno su tutti è German Pezzella che, dopo una stagione non eccelsa, sembra sempre più vicino a partire. L’argentino era già stato corteggiato in passato dal Napoli, e proprio la società partenopea sarebbe intenzionata a piazzare il colpo portando via il Capitano viola da Firenze.

Pezzella, in scadenza di contratto, non sarebbe intenzionato a rinnovare anche perchè la Fiorentina ha altre intenzioni per la difesa del futuro. Le voci su Marash Kumbulla, infatti, si fanno sempre più insistenti e il giovane albanese sarebbe un profilo perfetto per il domani viola.

Giovane, con grandi margini di miglioramento e una autentica pianticella da crescere col giglio sul petto.

Pezzella, Classe 1991, dopo un avvio in viola stupefacente ha avuto una leggera fase calente in questa stagione. La Fiorentina ancora non si è espressa col Napoli, ma la cessione sembra sempre più vicina.