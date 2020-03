Buone notizie arrivano dal proprio paese, l’Uruguay, per Martin Caceres. Il difensore della Fiorentina è stato convocato dal selezionatore Óscar Washington Tabárez per le partite contro Chile e Ecuador valide per le qualificazioni ai campionati mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. Le gare sono state programmate rispettivamente per il 26 marzo (inizio alle 19.45 orario di Montevideo) e per il 31 marzo (18, ora locale di Quito).