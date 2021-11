Una cifra assolutamente non trattabile per la Fiorentina

La presenza a Firenze del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è una variabile che in questi giorni dovrà essere seguita con attenzione.

Il patron e Dusan Vlahovic, che contro la Sampdoria arriverà a quota cento presenze con la maglia viola addosso, avranno modo di parlarsi in questo periodo e magari di ritornare sulla questione del contratto.

A parte questo, la Fiorentina, si legge su La Nazione, è pronta sì ad ascoltare eventuali proposte per il bomber, ma la cifra di 70 milioni di euro per la cessione del suo cartellino rimane non trattabile.