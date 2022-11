Una clamorosa cessione nel mercato invernale per la Fiorentina?

Con le dichiarazioni di Barone e Italiano di domenica scorsa, è venuto alla luce il caso riguardante l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. Ma che tipo di scenari potrebbero esserci da qui a gennaio?

Nessuna evoluzione è da escludere stando a quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, compresa quella che, di fronte ad un’ottima offerta Nico possa essere ceduto. La Fiorentina per lui ha speso ventisette milioni di euro nel giugno 2021 (23,5 di fisso più bonus), facendolo così diventare l’acquisto più oneroso nella storia del club. In questo momento non sembra proprio però valere quella cifra.