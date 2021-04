Una concorrente tutt’altro che tramontata nella “corsa” a Gattuso

Potrebbe essere il Monza il principale concorrente della Fiorentina nella corsa a Gennaro Gattuso. Dell’interessamento di Galliani e Berlusconi per l’attuale tecnico del Napoli si era già parlato, ma l’indiscrezione sembra ancora viva.

Ci torna sopra seriebnews.com, che precisa come i buoni rapporti tra le parti possano rappresentare un vantaggio non indifferente a favore del Monza, fermo restando che la trattativa partirebbe solo in caso di promozione in Serie A. La Fiorentina dall’altra parte offrirebbe a Gattuso ben altro progetto, almeno sulla carta, ovvero quello di tornare a lottare per l’Europa.