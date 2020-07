Una conferma inaspettata per continuare il progetto: Iachini tra dubbi, stagioni anomale e un Commisso sempre più convinto

Non restare chiuso qui, pensiero. Potremmo rappresentare questa giornata con la prima frase della storica canzone dei Pooh.

Il pensiero del Presidente Rocco Commisso e quello della squadra non è restato chiuso. Giuseppe Iachini resta alla guida della squadra viola anche nella prossima stagione.

Una scelta pensata e ben ponderata da un grande imprenditore come Commisso. Perché se i nomi sognati e accostati erano di ben altro calibro come Luciano Spalletti o Unai Emery, la scelta di Iachini ha due comuni denominatori: il cuore e la progettualità.

Il nome di Beppe Iachini non entusiasma e, anzi, ha già creato abbastanza malumori. Ma analizzando bene la situazione la decisione presa da Rocco Commisso troverebbe una logica in tempi, date e problemi sanitari.

Iachini, infatti, con già un altro anno di contratto firmato non porta grossi cambiamenti per la Fiorentina. Inoltre, visto che la stagione sportiva terminerà il 31 Agosto e l’eventuale nuovo allenatore sarebbe potuto arrivare solo dal 1 Settembre la scelta di Iachini va nel senso della continuità. Iachini, dopo una piccola pausa, riprenderà la squadra per il ritiro di Montecatini ed avrà un intero mese per creare una formazione ex novo, cosa che non ha potuto fare in questa stagione.

Quello dell’ex calciatore viola non è un nome per sognare, ma che dà concretezza. Il campo, in questo fine di campionato, ha parlato per lui. E Commisso, esattamente come per i dipendenti Mediacom, l’ha voluto premiare non mandandolo via.

In tutto questo, tra pro e contro, c’è da considerare che la Pandemia Covid-19 non è stata debellata e quindi perché il Presidente Rocco Commisso avrebbe dovuto fare grossi investimenti in panchina rischiando di non sfruttarli?

La Fiorentina sarà guidata da Beppe Iachini anche nella prossima stagione e, questo, è un dato di fatto. Quindi evitiamo giudizi affrettati anche se, per qualcuno, è già tempo di critiche.