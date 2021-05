Una consapevolezza importante

Un pezzo bello grosso di salvezza per la squadra viola passa proprio da Bologna, a cui la Fiorentina arriva dopo la vittoria in trasferta contro il Verona e il pareggio a Firenze contro la Juventus a seguire la sconfitta di Reggio Emilia in casa del Sassuolo, eppure la squadra di Iachini si ritrova il terzultimo posto pericolosamente ad appena tre lunghezze. Per la cronaca: erano nove alla vigilia dell’appuntamento con De Zerbi e i suoi. Ecco perché la squadra viola sa quanto sia importante conquistare i tre punti a Bologna e per essere pronta manca solo la rifinitura odierna. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.