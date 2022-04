Una cornice comunque importante

Nessuna restrizione per l’ingresso allo stadio, ma per la prima gara dopo due anni vissuti a capienza ridotta, al Franchi, domani non ci sarà il tutto esaurito. Al momento, in vista del derby toscano contro l’Empoli di Andreazzoli, tra abbonati e biglietti staccati, siamo al di sopra di quota ventimila presenze: il sold out non è stato raggiunto in nessun settore. Da Empoli, saranno meno di un migliaio – circa 700 – i sostenitori che andranno ad occupare il “formaggino” riservato agli ospiti.

Due anni dopo l’ultima volta, il Franchi torna così alla normalità. Non ci saranno i quasi 40 mila spettatori che varcarono i cancelli quel 22 febbraio 2020, contro il Milan di Pioli, ma la cornice sarà comunque importante. A riportarlo è La Nazione.