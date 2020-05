Una decisione più difficile di quel che può sembrare

La stagione di Dalbert è andata certamente oltre le aspettative e il brasiliano ha dimostrato di essere di un’altra pasta rispetto a Biraghi.

La Fiorentina e l’Inter però non hanno stabilito un riscatto per lui mentre l’italiano, se i nerazzurri volessero, potrebbe rimanere a Milano per circa sette milioni di euro.

In attesa di capire come finiranno i campionati e quale sarà il prossimo allenatore (che inevitabilmente inciderà), prima di lasciar andare via a cuor leggero un terzino sinistro come il numero ventinove, c’è da pensarci attentamente.

Dotato di un piede educato (cinque assist effettuati) e di una perenne grande forma fisica (mai un infortunio e capace di sgroppate esplosive anche negli ultimi minuti di partita), è interessante anche il fatto che l’Inter lo lascerebbe andare senza grandi pretese e che di laterali mancini di mezza età e a certi costi come il brasiliano (tra l’altro con già un anno a Firenze sulle spalle) non è facile trovarne.

Il futuro è tutto da scrivere, con in più la conferma di Biraghi alla corte di Conte non di certo scontata. In quel caso si riaprirebbe un ulteriore scenario: vedremo che piega prenderà la questione nei prossimi mesi.