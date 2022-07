Una delle prossime avversarie della Fiorentina punta Deulofeu: ecco l’offerta presentata all’Udinese

E’ stato uno dei migliori giocatori dello scorso campionato, e anche la Fiorentina se n’è accorta. Gerard Deulofeu ha voglia di lasciare l’Udinese e i viola sono tra le squadre a cui è stato accostato, per rinforzare il reparto offensivo. La concorrenza, però, ovviamente non manca e la minaccia principale potrebbe arrivare dalla Spagna.

Secondo Il Messaggero Veneto, infatti, il Betis Siviglia (avversario della Fiorentina in amichevole il 6 agosto) avrebbe presentato una prima offerta all’Udinese pari a 15 milioni di euro per il 75% del cartellino. Vedremo se basteranno per convincere i friulani, e se Deulofeu gradirà la destinazione oppure preferirà rimanere in Italia.