Una difesa che fa acqua da tutte le parti: Iachini corre ai ripari

Mancano sempre meno partite (otto, ndr) alla fine del campionato e il compito di Beppe Iachini è di portare in salvo la Fiorentina il più velocemente possibile. Il tempo a disposizione del tempo viola è limitato e dunque dovrà basarsi soltanto sulle priorità e sui bisogni effettivi dei suoi giocatori. A cominciare dalla tenuta difensiva, che come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio ad oggi è il problema maggiore. Nelle ultime undici giornate la Fiorentina non ha subito gol soltanto una volta e troppo spesso la retroguardia si è affidata alle parate di Dragowski.

Adesso, serve il cambio di passo per racimolare quei punti necessari per la salvezza. Stop alle distrazioni, anche perché la posta in gioco è troppo alta. Iachini non cambierà ulteriormente modulo, ma chiederà ai difensori un’attenzione maggiore e agli esterni di stare più accorti e di ripiegare subito verso la propria porta. Un altro obiettivo del tecnico viola è di provare a coinvolgere di più e meglio il terzetto di centrocampo nella fase di interdizione, così da non lasciare da soli i centrali. La strada verso una salvezza tranquilla passa inevitabilmente anche da una difesa affidabile: Iachini lo sa e ci sta lavorando.