Una difesa che non può più permettersi di commettere passi falsi. E il buon esempio lo può fornire Igor

Oltre ai pochi gol segnati dalla Fiorentina nelle ultime partite non è certo passato inosservato il fatto che la difesa viola sta incassando più gol del dovuto. Non stiamo parlando ovviamente di valanghe di reti, ma di tutte quelle prese per disattenzioni sia individuali che collettive. Nonostante l’evidente crescita sul campo di Igor gli errori maggiormente evidenti sono quelli commessi dai suoi compagni al centro della retroguardia. Gli interventi non sempre precisi di Quarta e la frenesia di Milenkovic, come nell’occasione del rigore assegnato al Verona, sono risultati decisivi per gli avversari. Contro il Bologna è andata meglio dato che la porta è stata inviolata, ma gli avversari hanno avuto le loro gigantesche occasioni colpendo due legni con Soriano e Orsolini.

Discorso non tanto diverso anche per gli esterni. Biraghi spesso si è presentato in ritardo sui cross avversari e ieri contro l’Inter, nell’occasione del gol siglato da Dumfries, si è fatto sorprendere in area piccola. Venuti invece, quando Odriozola è stato ai box o in panchina, non ha sempre garantito la solidità difensiva che serviva. Italiano è ben conscio di questi dettagli ed è consapevole che non è semplice rimediare quando si commette dei passi falsi.

Ogni singolo errore può costare caro, ma non ha dubbi sulla qualità che possono esprimere i suoi giocatori. Tutto sta nel saper gestire i momenti e gli stati d’animo, mantenere quella concentrazione che serve per raggiungere traguardi importanti e tentare una volta per tutte di rimettersi in corsa per l’Europa. In tanti frangenti alla Fiorentina forse sarebbe servita un po’ di esperienza in più nelle retrovie, ma il contributo che doveva portare Nastasic alla causa viola non è stato certo quello che ci si poteva aspettare. Il tempo per invertire questo trend c’è, ma serviranno tutta l’applicazione e dedizione necessaria per superare i limiti.

L’esempio per tutti in questo momento non può che essere Igor, che ha mostrato di essere totalmente affidabile nel marcare a uomo e nel mantenere la posizione. Pochi svarioni e puntualità negli interventi, ingredienti più che mai necessari per tentare di stare più in alto in classifica.