Una difesa che subisce troppo contro un attacco che non riesce a segnare: Fiorentina, Udinese e un inizio di campionato che non convince

La difesa della Fiorentina non convince: nelle prime quattro giornate la squadra viola ha subito ben 8 gol, con una media di due reti subite a partita. Il prossimo test contro l’Udinese mette il reparto difensivo viola contro un attacco che in questo inizio ha fatto davvero tanta fatica. Zero gol fatti nelle prime tre partite, poi l’exploit nella partita contro il Parma dell’ultimo turno dove i friulani hanno messo a segno tre reti (di cui un autogol). Spesso il miglior attacco è la difesa, ma a giudicare da questo inizio di campionato in casa Fiorentina c’è qualcosa che non va.

