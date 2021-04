Una difesa quasi completamente da rifare e il mercato della Fiorentina rischia già di partire in salita

Quando si immagina la Fiorentina della prossima stagione, si dice sempre che la squadra sarà in gran parte da rifare. Cosa sicuramente vera, soprattutto perché questa volta sarà importante prendere giocatori funzionali al gioco del nuovo allenatore. Tuttavia, anche solo a parlarne, ci si rende subito conto che farlo non sarà per niente semplice.

Questo perché la rosa attuale della Fiorentina presenta delle lacune veramente importanti, e colmarle tutte sarà molto difficile. Un problema che, indubbiamente, viene accentuato dalla difesa. Perché proprio quel reparto, sul quale il nuovo allenatore poteva magari chiudere un occhio “accontentandosi” dei giocatori già presenti, rischia di essere completamente da rifare.

Le partenze quasi certe di Milenkovic e Pezzella costringeranno infatti la Fiorentina a cercare almeno due centrali che li possano sostituire degnamente, per unirsi a Martinez Quarta e compagni. Investimenti che, di fatto, costringeranno a risparmiare qualcosa negli altri reparti, che però necessitano allo stesso modo di interventi importanti.

Insomma, con due titolari inamovibili da sostituire (e speriamo che all’elenco non si uniscano anche Vlahovic e Dragowski) la Fiorentina partirà già con un handicap importante sul mercato. Arginarlo e distribuire le risorse per creare una squadra competitiva in tutti i settori del campo è impresa ardua, però non impossibile. Per maggiori informazioni, tornare all’estate 2012.