Una differenza abissale da eliminare in vista della prossima stagione

Tra i dati più interessanti da analizzare in questa stagione della Fiorentina sono sicuramente i gol fatti e i gol subiti dalla squadra viola. Nella speciale classifica delle reti prese, la squadra di Iachini conferma il fatto di essere stata la miglior difesa “post COVID” e con 48 gol subiti è la quinta miglior difesa della Serie A. Nella classifica delle reti messe a segno invece pesa un dodicesimo posto con “soli” 51 gol segnati.

Una bella differenza che mostra come la Fiorentina debba lavorare là davanti, nonostante il gioco di Iachini sia di natura più difensiva che offensiva. Se la difesa è il miglior attacco, qualcuno che la butti dentro serve comunque per vincere le partite. Ha pesato un inizio di stagione senza punte, ha pesato l’infortunio di Ribery. Qualche incidente di percorso ci sta, ma quest’anno è mancata concretezza davanti a porta. Una concretezza che quest’anno non deve mancare.