Una direzione all’altezza della situazione. Guida preciso negli interventi senza mai diventare protagonista

Squadra arbitrale ‘capitanata’ dall’internazionale Marco Guida di Torre Annunziata nel match che la Fiorentina ha giocato contro la Juventus in semifinale di andata di Coppa Italia.

Nel primo tempo Guida tende ad interrompere poco ed a permettere anche qualche contrasto ruvido. Evita il cartellino giallo a Danilo nei primissimi minuti che atterra Saponara pronto ad entrare in area bianconera ed al 41′ a Milenkovic che strattona Arthur.

Nel secondo tempo la partita diventa meno spettacolare, al 57′ prima ammonizione del match a Pellegrini che atterra Castrovilli. Al 71′ due cartellini gialli per i viola quasi consecutivi per Bonaventura su Cuadrado e per Milenkovic su Morata. Nel finale al 79′ giusta l’ammonizione a De Sciglio che trattiene platealmente Ikone e nei minuti finali Torreira per fallo su Arthur.

Buona ed all’altezza la direzione dell’arbitro campano, preciso e puntuale negli interventi senza mai diventare protagonista.