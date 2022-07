Una doppia strada per Kouame e la vetrina chiamata tournée

Oltre a Dragowski lo Spezia sarebbe anche interessato a prendere anche un altro giocatore della Fiorentina: Kouame.

Per l’ivoriano, che abbiamo visto non essere una delle prime opzioni sull’esterno per Italiano, resiste sempre la pista Anderlecht. Il club belga lo riprenderebbe volentieri dopo l’esperienza della passata stagione, ma si continua a parlare di prestito. Una formula questa che non esalta di certo la dirigenza viola, almeno in questo momento.

Intanto il giocatore è partito per la tournée che la Fiorentina farà tra Austria e Spagna, con tre partite di livello in programma. Sarà questa un’ulteriore vetrina per lui.