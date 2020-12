Una fascia destra che ancora non ha un vero padrone

Se sulla corsia sinistra della Fiorentina il punto di riferimento è ormai Biraghi, che anche ieri è subentrato nella ripresa per tentare un pressing più costante, la fascia destra viola rimane ancora senza un vero padrone. Contro il Verona Prandelli ha voluto riaffidarsi a Venuti dopo averlo elogiato pubblicamente alla vigilia della partita.

L’esterno viola non ha però brillato, anzi, è stato anche più timido e poco dinamico in una partita ruvida e spezzata dai continui falli. Lirola, l‘altro candidato alla fascia destra, anche nei minuti giocati contro i gialloblù ha combinato ben poco, soprattutto in fase di costruzione sbagliando alcuni passaggi e non mettendo cross interessanti in area.

Eppure, per come si schiera la squadra in queste ultime partite, l’importanza dell’applicazione alla fase offensiva degli esterni risulta fondamentale. E dato che Callejon è visto soltanto come attaccante nel tridente, serve sempre di più individuare chi può raccogliere l’eredità di Chiesa su quella fascia. L’importante al momento è, senza tante esitazioni, fare assolutamente meglio di quanto visto fino ad adesso su quella fascia.