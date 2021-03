Una fila di pretendenti sempre più numerosa per Vlahovic. Ma salgono le quotazioni per il rinnovo con i viola

Il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic sarà uno dei giocatori sui quali puntare i riflettori oggi pomeriggio dopo la grandiosa tripletta della scorsa settimana segnata contro il Benevento. Come sottolineato sulle pagine di Repubblica non mancano interessamenti dall’estero per lui. In fila ci sono Dortmund, Tottenham, West Ham Real Madrid, e dall’Italia, Roma e lo stesso Milan avversario dei viola quest’oggi. Il rapporto tra l’attaccante e la dirigenza viola è ottimo e sembra anche esserci una certa fiducia sul rinnovo. Quest’ultimo sarebbe il segnale di un progetto ambizioso per la Fiorentina, poiché l’offerta sarà economicamente sostanziosa e tecnicamente allettante. La squadra del futuro verrà costruita intorno a Vlahovic se accetterà, e lotterà per altri più ambizioni traguardi. Intanto per lui, contro il Milan, sarà di grande importanza continuare a siglare gol come ci sta abituando a fare.