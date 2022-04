Una finale amara da cancellare: Lo spogliatoio crede all’impresa

La rivalità tra Fiorentina e Juventus, adesso è ancora più accesa e l’obiettivo dei tifosi è quello di cancellare la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli nel 2014, ma per farlo ci vorrà un’impresa allo Stadium, cosa non impossibile dopo tutto quello dimostrato da Italiano e i suoi in questa stagione. Chi frequenta il centro sportivo, racconta di una squadra più che convinta di poter fare il colpo e che ne parla da settimane nello spogliatoio.

Ma la saga, come scrive il Corriere Fiorentino, non si chiude qui e comprenderà anche la Serie A: due competizioni e l’unico obiettivo di andare all’attacco del potere della Vecchia Signora, cercando di ribaltarlo.