Una Fiorentina completamente persa ne prende quattro dall’Udinese e perde l’occasione di andare al quinto posto

FIORENTINA-UDINESE 0-3 (11′ Pablo Marì, 35′ Deulofeu, 91′ Walace, 95′ Udogie)

95′ – Finisce qui, Udinese batte Fiorentina 4-0

95′ – 4-0 Udinese, contropiede e palla in mezzo per Udogie che a porta vuota non sbaglia.

93′ – Ammonito Maleh

91′ – Gol dell’Udinese. Tiro dalla distanza di Walace, deviazione netta di Igor che spiazza Terracciano

90′- 5 minuti di recupero

90′ – Doppio cambio nell’Udinese: Fuori Molina e Deulofeu, dentro Soppy e Nestorovskyi

89′ – Deulofeu lanciato in campo aperto, salta Terracciano e poi cerca lo scavetto ma non trova la porta

88′ – Palla centrale su Cabral che prende il fallo

85′ – Fiorentina completamente in difficoltà, ora l’impressione è che si aspetti solo il fischio finale

83′ – Cross di Maleh, Cabral spalle alla porta tenta un’improbabile girata

80′ – Palo dell’Udinese! Cross sul secondo palo e incornata di Udogie sul legno

79′ – All’ennesima perdita di tempo in faccia all’arbitro, Udogie viene ammonito

78′ – Manovra infinita della Fiorentina, con l’unico esito che passano i minuti

76′ – Corner Udinese, colpo di testa in solitaria e palla un metro fuori

75′ – Cabral sbaglia, contropiede Udinese con Pussetto che entra in area e calcia sul primo palo, Terracciano tiene viva la Fiorentina

72′ – La Fiorentina prova ad andare in contropiede, Nico non sfonda a sinistra ed è l’ennesimo corner

70′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Duncan e Sottil, dentro Callejon e Ikonè

69′ – In evidente difficoltà Cabral, che qui salta fuori tempo stendendo Becao

67′ – Corner di Biraghi, la palla si impenna e Silvestri la fa sua rimanendo poi a terra con tutta comodità

65′ – Cambio nell’Udinese: fuori Success, dentro Pussetto

63′ – Ogni volta Silvestri ci mette una vita a rinviare, l’arbitro lo guarda e non lo sanzione

62′ – Ennesimo corner di Biraghi, deviazione di un difensore dell’Udinese che per poco non fa autogol

61′ – Break di Maleh che ruba palla al limite dell’area e viene subito steso. Punizione per la Fiorentina, Biraghi dritto sulla barriera

59′ – Cambio nell’Udinese: fuori Arslan, dentro Jajalo

58′ – Fallo tattico di Torreira, giallo per lui

57′ – Bell’azione della Fiorentina, in area Cabral scarica per Maleh calcia forte ma centrale, Silvestri plastico sopra la traversa

55′ – Calcio d’angolo battuto corto da Biraghi, Odriozola mette in mezzo per lo stacco di Martinez Quarta che però ancora una volta non trova la porta

54′ – Ennesimo fallo di Makengo su Sottil, giallo per lui

53′ – Altra punizione guadagnata da Sottil e messa in mezzo da Biraghi, stavolta non arriva nessuna deviazione dei giocatori viola

51′ – Solita ripartenza dell’Udinese, Deulofeu in area calcia e trova il piedone di Terracciano

50′ – Incredibile occasione per la Fiorentina! Punizione messa forte e tesa in mezzo da Biraghi, deviazione sotto porta e riflesso prodigioso di Silvestri a dire di no!

49′ – Parapiglia tra Nico Gonzalez e Deulofeu, ammoniti entrambi

47′ – Assolo di Sottil che si fa tutto il campo, converge verso il centro e dal limite calcia, sfiora in corner Silvestri. Dalla bandierina Biraghi in mezzo, colpo di testa e palla sul fondo di un paio di metri

46′ – Inizio pessimo della Fiorentina con Sottil che rischia di mandare in porta l’Udinese, per fortuna Success calcia sul fondo dalla distanza

45′ – Comincia il secondo tempo

45′- Triplo cambio all’intervallo per la Fiorentina: fuori Milenkovic, Bonaventura e Piatek, dentro Igor, Maleh e Cabral

SECONDO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo, Udinese avanti 2-0 al Franchi

45′ – Un minuto di recupero

44′ – Incredibile gol sbagliato da Odriozola. Biraghi dalla sinistra mette in mezzo, da zero metri e con la porta vuota lo spagnolo tenta la deviazione ma regala il pallone a Silvestri

43′ – Odriozola sfonda a destra e crossa sul secondo palo per Biraghi, botta al volo del capitano viola che però svirgola e termina a lato

42′ – Punizione dalla sinistra battuta da Biraghi, palla bassa e messa in corner dell’Udinese

39′ – Azione sulla destra di Sottil, palla messa in mezzo e combinazione Nico-Torreira-Piatek, il polacco calcia ma trova la presa di Silvestri

35′ – Gol dell’Udinese, 0-2. Cross di Biraghi, la difesa dell’Udinese allontana sui piedi di Torreira che anziché calciare tenta il dribbling e perde palla. Sul contropiede Makengo entra in area e calcia, miracolo di Terracciano ma Deulofeu sul tap in non sbaglia a porta vuota

33′ – Cross dalla sinistra di Biraghi, Silvestri perde il pallone ma nessuno è pronto sul tap in

32′ – Cross di Nico Gonzalez, Piatek leggermente toccato va giù e chiede un rigore inesistente

31′ – Biraghi scodella morbido in area, colpo di testa di Quarta ampiamente alto

30′ – Sottil va via sulla sinistra e arriva sul fondo, Molina lo stende appena fuori dall’area. Punizione per la Fiorentina

29′ – Fase difensiva terrificante della Fiorentina, Odriozola in preda al panico regala un corner all’Udinese

28′ – Dormita di Sottil che si fa pescare in fuorigioco di rientro e vanifica l’azione della Fiorentina

26′ – A terra Becao, staff medico dell’Udinese in campo e secondi che scorrono

25′ – Solito, infinito giro palla in difesa della Fiorentina che fa fatica a risalire il campo

23′ – Lancio in profondità per Nico Gonzalez che scappa via a Udogie e una volta in area va giù nel contatto, ma il difensore dell’Udinese ha preso il pallone

22′ – Altro errore di Odriozola che manda in porta l’Udinese, Makengo si divora il raddoppio in area ma era tutto fermo per fuorigioco

20′ – Solito contropiede fulmineo dell’Udinese, Deulofeu riceve palla in area e manda al bar Quarta prima di mettere in mezzo, Terracciano si allunga e blocca

19′ – Odriozola sfonda a destra e con la punta serve Nico Gonzalez, anticipato per un soffio

18′ – Bonaventura trova Sottil a sinistra, cross sul primo palo sventato dalla difesa friulana

17′ – Giro palla sterile della Fiorentina che fa un’enorme fatica a trovare spazi

15′ – Break di Nico Gonzalez, Nuytinck lo stende e si prende il giallo

14′ – Angolo per la Fiorentina, palla in mezzo ma la difesa dell’Udinese libera

11′ – Gol dell’Udinese. 0-1. Pablo Marì anticipa secco Odriozola, ha tutto il tempo di entrare in area e puntare la porta, dunque spara una botta sul primo palo piegando le mani di Terracciano

10′ – Ora balla la Fiorentina dietro, Odriozola da terra salva due volte, l’Udinese va al tiro ma la difesa viola ribatte sempre

9′ – Pericolosissimo contropiede dell’Udinese, Deulofeu entra in area e mette in mezzo ma è provvidenziale la diagonale di Duncan

8′ – Occasione per la Fiorentina! Torreira recupera palla e serve in area Nico Gonzalez, questi si destreggia fino a liberare il tiro col sinistro ma Silvestri si oppone in calcio d’angolo

7′ – Direttamente in area la rimessa laterale dell’Udinese, Terracciano esce sicuro e blocca

5′ – Cerca di sfondare l’Udinese, Success per Deulofeu ma il pallone è lungo e si perde sul fondo

4′ – Si rialza Sottil, nulla di grave sembrerebbe per lui

3′ – Sottil salta per prendere il pallone ma cade male, rimane a terra l’esterno viola

2′ – Occasione per la Fiorentina! Gran palla tra le linee per Sottil che va sul fondo e mette in mezzo, sul primo palo sbuca Piatek che gira in porta ma Silvestri si oppone con il piede

1′ – Neanche un giro d’orologio e l’Udinese è già in area, Odriozola prima e Quarta poi liberano

0′ – Si parte!

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi per giocare il recupero di campionato contro l’Udinese. Come di consueto Fiorentinanews.com vi terrà compagnia con la sua diretta testuale, così da permettervi di rimanere aggiornati e commentare l’andamento della partita. Per non perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Duncan; Sottil, Piatek, Nico Gonzalez. All. Vincenzo Italiano

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arlsan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Gabriele Cioffi