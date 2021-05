Una Fiorentina con la personalità di un lamellibranco, Biraghi si autosgambetta, Ribery non entra in partita. Iachini? Non riuscire a portare a casa tre punti non è una colpa, è un reato!

Tre volte in vantaggio e per tre volte la Fiorentina si accuccia nella sua area è subisce il pareggio. Non è sfortuna: è calcisticamente un reato. Squadra con la personalità di un lamellibranco e la ferocia di un agnellino. Guidata dall’insano principio che prima di tutto non bisogna prendere gol (e infatti da undici partite consecutive Dragowski deve chinarsi a raccattare palloni in fondo alla rete) e che la fase offensiva la si improvvisa all’occorrenza.

Biraghi – 3 – Non azzecca un cross, non argina Orsolini, si autosgambetta finendo due volte a brucare l’erba. Dalla sua parte il Bologna trova sempre l’ispirazione giusta.

Ribery – 4 – Non entra mai in partita.

Allenatore: Iachini – 5 – La squadra non ha carattere né lucidità tattica. Per tre volte inserisce la modalità sbagliata dopo il vantaggio: tutti dietro, ma parecchio dietro, e pallonate a liberare verso Vlahovic. Non riuscire a portare a casa i tre punti non è una colpa, è un reato senza attenuanti.

