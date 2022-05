Una Fiorentina con la valigia: Un’intera squadra ai saluti

La partita contro la Juventus potrebbe essere l’ultima con il club viola per diversi giocatori della Fiorentina.

Una situazione di cui parla stamani La Nazione, giornale che indica la bellezza di undici giocatori fra chi sarà in campo, in panchina (o forse anche in tribuna), che potrebbero essere arrivati al loro ultimo atto in maglia viola e quindi ai saluti.

Da Dragowski a Piatek, sono molti a rischiare il taglio tra cessioni, tentativi di rescissione contrattuale (Kokorin) e addii a parametro zero.

Il match di domani sera non sarà importante solo per la classifica: qualcuno cercherà anche di mettersi in luce come ultimo, disperato, tentativo di guadagnarsi la riconferma, oppure per farsi vedere da altre società.