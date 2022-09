Una Fiorentina inguardabile prende tre sberle a Istanbul e prosegue il lungo digiuno di vittorie

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Basaksehir-Fiorentina 3-0 (56′, 69′ Gurler, 89′ Traore)

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Amrabat, Igor, Terzic (66′ Biraghi); Maleh (66′ Barak), Mandragora, Bonaventura (78′ Duncan); Ikone, Cabral (46′ Jovic), Saponara (78′ Kouame).

90’+ 2 Finisce qui. La Fiorentina perde clamorosamente per 3-0 in casa del Basaksehir. Partita bruttissima quella interpretata dalla Fiorentina che continua a non vincere e convincere.

90′ Ci saranno due minuti di recupero.

89′ Terzo gol del Basaksehir. Szysz evita Venuti e serve un bel pallone per l’accorrente Traore, che calcia verso la porta. Gollini tocca il pallone senza respingerlo ed il Basaksehir cala il tris.

86′ Occasione per la Fiorentina, con un bellissimo assist di Kouame per Jovic che spara però alto sopra la traversa.

84′ Ci prova Venuti con il sinistro, il suo tiro esce di poco fuori vicino al secondo palo.

81 Sostituzione nel Basaksehir: esce Chouiar, va in campo l’ex Real Madrid Ozil.

78′ Cambi per la Fiorentina: escono Saponara e Bonaventura, vanno in campo Kouame e Duncan.

76′ Doppia sostituzione per il Basaksehir: escono Gurler e Biglia, tocca a Szysz e Tekdemir.

75′ Espulso Ikone dopo un fallo commesso a a gamba tesa su Touba. L’esterno viola era stato ammonito nel primo tempo.

72′ La Fiorentina cerca di reagire ma la difesa del Basaksehir è ancora più compattata ora.

69′ Gol del Basaksehir. Gollini sbaglia il palleggio e il controllo su un retropassaggio e si fa soffiare il pallone da Gurler che spedisce il pallone in porta per la sua personale doppietta.

66′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Terzic e Maleh, tocca a Biraghi e Barak.

63′ Occasione per Aleksie in area, buona chiusura di Terzic in diagonale.

60′ Ammonito Amrabat per aver fermato Traore pronto a partire in contropiede.

58′ Cambio nel Basaksehir: escono Okaka e Ozcan, vanno in campo Traore e Turuc.

56′ Gol del Basaksehir. Gurler su calcio d’angolo deposita il pallone in porta, poco reattivo Gollini. 1-0 per la squadra turca al primo tiro in porta.

55′ Malinteso tra Igor e Gollini, il pallone finisce fuori ed è calcio d’angolo per gli avversari.

53′ Bell’intervento difensivo di Amrabat che va di testa ad allontanare un cross indidioso. L’ex Verona è al momento tra i migliori in campo.

51′ Buona iniziativa di Saponara che prova ad sfondare dalla destra, ma c’è Júnior Caiçara in chiusura.

48′ Venuti serve Ikone in area sulla destra e tira da una posizione pressoché impossibile per spedirla in porta trovando la chiusura di un difensore.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambio nella Fiorentina: non è al meglio nemmeno Cabral, Italiano manda in campo Jovic al suo posto.

45′ Finisce qui senza recupero il primo tempo tra Basaksehir-Fiorentina. Risultato inchiodato sullo 0-0 per il momento.

44′ Ritmi che invece di accelerare sono rallentati ulteriormente, anche se sta giocando meglio il Basaksehir in questi minuti.

41′ Possesso palla ora del Basaksehir che prova ad innescare gli attaccanti con il lancio lungo, esce Gollini per fare suo il pallone.

38′ Partita che prosegue sullo stesso copione dei minuti precedenti, con i viola che durano fatica a costruire un’azione offensiva degna di nota.

35′ Manovra ancora troppo lenta della Fiorentina, nonostante la difesa avversaria sembra concedere occasioni per attaccare.

32′ Ikone pesca Mandragora in area che viene chiuso subito dalla difesa, ci prova poi Cabral ma il portiere avversario esce per neutralizzare l’azione.

29′ Perde un pallone velenoso Saponara al limite dell’area, il pallone finisce sui piedi di Murir che va al tiro diretto verso la porta spedendolo di poco sopra la traversa.

28′ Ci prova dal limite dell’area l’ex Lazio Biglia, arriva Cabral a deviare la sua conclusione.

26′ Conclusione di Saponara su suggerimento di Ikone dall’altro lato, parata comoda di Sengezer.

23′ Il primo ammonito della partita è Ikone per aver commesso fallo su. Ali Kaldirim

21′ Occasione per il Basaksehir con Gürler, il quale scappa a Terzic e si invola verso la porta saltando anche Igor. Viene fermato all’ultimo secondo in area da Amrabat.

19′ Fiorentina che in questo momento sta facendo tanto possesso palla senza però trovare spunti utili per andare verso la porta.

16′ Altro gran suggerimento per Terzic in profondità, stavolta è Igor a cercare il terzino viola che non fa in tempo a raggiungere il pallone prima che esca sul fondo.

13′ Buona azione della Fiorentina che va al cross in area dalla sinistra con Mandragora, ma nessun compagno si fa trovare pronto.

10′ Buon tocco di Saponara per innescare la corsa di Terzic sulla sinistra, il quale salta un avversario ma poi si allunga il pallone più del dovuto.

6′ Le due squadre sono ancora in fase di studio. Da segnalare che Basaksehir sta provando a costruire ripartendo spesso dal portiere.

3′ Ritmi per adesso molto lenti in campo, con la Fiorentina che sta comunque provando a fare un po’ di movimento nella metà campo avversaria. Nel frattempo c’è Amrabat in veste di difensore centrale riadattato.

1′ Inizia la gara allo stadio ‘Başakşehir Fatih Terim’! Forza viola!

E’ già un crocevia fondamentale della stagione della Fiorentina la sfida di stasera in Turchia col Basaksehir. Dopo il pareggio col Riga al Franchi la squadra di Italiano scenderà in campo con l’obiettivo inevitabile di portare punti a casa. Alle ore 21 il fischio dell’arbitro spagnolo Cuadra Fernandez, con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

