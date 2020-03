Una Fiorentina innovativa per il finale di stagione: Ribery ha già dato il suo benestare. E (forse) scopriremo anche Agudelo

Un progetto offensivo tutto nuovo. E’ quello che ha, per ora solo in mente, l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini. La Gazzetta dello Sport scrive che l’idea del tecnico è quella di cominciare subito a lavorare allo schema tattico del prossimo campionato. Basta con il 3-5-2 e via libera a un più offensivo 4-3-1-2 o, in alternativa, a un 3-4-1-2.

L’allenatore ne ha già parlato con il presidente Rocco Commisso e con i più stretti collaboratori del numero uno viola. La Fiorentina del futuro avrà il trequartista. A piazzarsi dietro le due punte che saranno Chiesa, più uno tra Vlahovic e Cutrone, sarà Franck Ribery. Il campione francese ha dato il via libera a questa novità tattica.

In questo frangente, barrato in casa, l’ex Bayern sta lavorando sulla caviglia operata per completare la riabilitazione e per poter essere protagonista quando questa fase emergenziale sarà superata e si potrà tornare a giocare.

E l’eventuale alternativa? Iachini ha in testa due nomi. Il primo è Castrovilli che, del resto, ha già giostrato in questa posizione in Serie B. Ma il tecnico viola è curioso di regalare anche un po’ di spazio ad Agudelo, arrivato nel mercato invernale dal Genoa. Un giocatore di talento che smania dalla voglia di avere qualche occasione in più.