Una Fiorentina intangibile e senza idee perde in casa dell’Udinese proseguendo anche il digiuno da gol

Udinese-Fiorentina 1-0 (17′ Beto)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (67′ Benassi), Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh (79′ Amrabat), Mandragora, Barak (86′ Ikone); Kouamè, Cabral (86′ Jovic), Saponara (67′ Sottil).

90’+4 Finisce qui. Una Fiorentina sbadata e incolore in campo perde per 1-0 contro l’Udinese. Da segnalare che i viola non vanno a segno da quattro ore di fila.

90’+3 Contropiede dell’Udinese avviato da Samardžić con Success che deposita il pallone in porta, ma il gol è annullato per fuorigioco.

90’+2 Ammonito Udogie per perdita di tempo. La Fiorentina è tutta in attacco in questi minuti di gara ma non trova sbocchi utili.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero.

89′ Ammonito Igor per aver trattenuto Success.

86′ Ultimi cambi per la Fiorentina: escono Cabral e Barak, Italiano manda in campo Jovic e Ikone.

84′ Contatto in area viola tra Igor e Deulofeu, l’arbitro fa proseguire.

81′ Conclusione con il destro potenza del neo-entrato nell’Udinese Samardžić, interviene Terracciano in parata a dirgli di no.

79′ Sostituzione nella Fiorentina: esce Maleh, tocca ad Amrabat.

78′ Cambio nell’Udinese: escono Makengo e Pereyra, vanno in campo Samardžić e Ehizibue.

76′ Fa possesso palla la Fiorentina, ma non trova ancora il modo di scassinare la difesa friulana

73′ Terzic se ne va sulla sinistra e crossa in area, va Kouame a prolungare di testa per Maleh ma poi Silvestri in uscita fa suo il pallone.

70′ Sottil serve Cabral che va al tiro, lo respinge involontariamente Maleh che stava stazionando in area.

69′ Altro contropiede dell’Udinese con Udogie che ruba palla a Kouame sfreccia via a tutta velocità per servire Deulofeu. A concludere l’azione è poi Pereryra che calcia di prima spedendo però fuori il pallone.

67′ Arrivano i cambi anche nella Fiorentina: escono Saponara e Venuti, tocca a Sottil e Benassi.

64′ Cambi per l’Udinese: escono Beto e Lovric, vanno in campo Success e Arslan.

63′ La Fiorentina non sta facendo girare il pallone, i giocatori dell’Udinese sono tornati a pressare sui portatori palla come ad inizio partita.

60′ Udinese che approfitta di un’altra serie di errori in chiusura della Fiorentina per tornare all’attacco, ma l’azione è prolungata e svanisce senza alcuna conclusione.

57′ Cross di Venuti in area, impatta non bene il pallone Cabral.

55′ Fiorentina che adesso sembra più attenta in fase di costruzione e guadagnare sempre più campo-

52′ Calcio d’angolo per la Fiorentina, va a colpire di testa Igor ma spedisce il pallone alto.

51′ Bell’intervento di Quarta su Beto che stava provando ad andare via con una giocata.

49′ Venuti va in profondità per Kouame, il quale la rimette in area per Cabral ma quest’ultimo viene chiuso da Bijol.

47′ Ammonito Cabral per aver sbracciato fallosamente su Lovric.

46′ Inizia il secondo tempo senza nessun cambio per entrambe le squadre.

45’+2 Tiro cross di Kouame sul quale interviene Silvestri, ma poco prima avviene un contatto dubbio tra Bijol e Cabral, ma l’arbitro fischia la fine della gara. Partita per adesso interpretata dalla Fiorentina in modo tutt’altro che soddisfacente.

45′ Saranno due i minuti di recupero

44′ Deulofeu pericoloso per ben due volte: nella prima occasione respinge la conclusione Quarta, sulla seconda interviene prontamente Terracciano.

42′ Costretto ad uscire in barella Masina, dopo una brutta caduta mentre tentava di marcare Cabral. Brutta torsione della gamba, lo sostituisce Nuytinck.

39′ Altra occasione per la Fiorentina con Quarta che fa sponda in elevazione per Cabral, che ci prova a sua volta di testa ma il pallone va sul fondo.

38′ Prova a proporsi in attacco Venuti dopo uno scambio con Kouame, va a chiuderlo Masina

35′ La Fiorentina sta provando ad attaccare con più continuità, ma sta sbagliando ancora tanto in fase di passaggio.

32′ Occasione per Quarta, che va di testa su un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Mandragora, ma Silvestri interviene con una bella parata. Sulla respinta Saponara spara alto il pallone.

30′ Occasione per Lovric, che si porta avanti il pallone con la testa eludendo la marcatura di Quarta e va al tiro con il destro sul secondo palo non trovando però la porta.

28′ Fiorentina ancora bloccata e senza idee, l’Udinese invece continua con il suo pressing.

25′ Sombrero di Beto su Quarta, l’attaccante si autolancia a tutta velocità e viene chiuso soltanto all’ultimo secondo da Terracciano in uscita bassa.

22′ Perde il pallone anche Maleh e l’Udinese si ributta all’attacco, poi la difesa viola sbroglia l’azione. Così però non va.

20′ Fiorentina che ancora non ha riordinato le idee dopo il gol preso e ha rallentato anche i ritmi in campo.

17′ Gol dell’Udinese. Deulofeu ruba il pallone spingendo Venuti a terra e servendo Beto a centroarea che spinge il pallone comodamente in porta. Padroni di casa in vantaggio.

14′ La Fiorentina sta commettendo più errori del dovuto in fase di costruzione, permettendo così all’Udinese di attaccare con più facilità.

11′ SI accende che recupera un gran pallone sulla destra, lo blocca poi Udogie.

8′ Fiorentina che cerca di fare più possesso palla, allo stesso tempo l’Udinese pressa tanto.

5′ Deulofeu prova a mandare in porta Beto su una dormita di Quarta, azione annullata per fuorigioco.

2′ Saponara serve sulla corsa Cabral, il portiere dell’Udinese Silvestri anticipa in uscita l’attaccante viola.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

Alle 18:30 la Fiorentina scenderà in campo alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese nella 4a giornata di Serie A. La squadra di Italiano, dopo tre 0-0 consecutivi tra campionato e coppa, vuole ritrovare la vittoria per continuare la striscia di risultati utili consecutivi che dura da inizio stagione. Diversi assenti tra le fila viola, che costringeranno il mister gigliato a scelte obbligate. Come al solito Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale sul sito, con prepartita, postpartita con le voci dei protagonisti e le pagelle.

