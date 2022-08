Una Fiorentina lenta e prevedibile non calcia quasi mai in porta e non va oltre lo 0-0 contro un Empoli rimasto in nove

Per non perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic (85′ Biraghi); Bonaventura, Mandragora, Maleh (45′ Duncan); Ikoné (75′ Nico Gonzalez), Jovic (85′ Cabral), Saponara (45′ Sottil). All. Vincenzo Italiano

100′ – Finisce qui, 0-0 tra Empoli e Fiorentina

99′ – Tiro da lontanissimo di Mandragora, Vicario alza sopra la traversa

98′ – Sponda di Nico per Duncan che calcia al volo di sinistro, si immola un difensore e poi Biraghi spara in curva

97′ – Biraghi prova ad andare via sulla sinistra ma tocca per ultimo e regala la rimessa all’Empoli

96′ – Fallo stupido di Milenkovic, Satriano ora resta a terra per far passare secondi

93′ – Nico per Dodo, gli passa davanti il difensore e la palla scivola sul fondo

92′ – Cambiaghi non riesce a stare in piedi, Empoli in nove

91′ – Martinez Quarta si avvicina all’area e alla fine calcia, palla altissima. Nel frattempo c’è Cambiaghi a terra, giocatori dell’Empoli imbufaliti perché la Fiorentina non ha messo fuori il pallone

90′ – 10 minuti di recupero

88′ – Dalla bandierina schema per il cross di Bonaventura, ma Sottil commette fallo in attacco

86′ – Bonaventura si libera al tiro, deviazione e calcio d’angolo

85 – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Terzic e Jovic, dentro Biraghi e Cabral. Nell’Empoli invece esce Henderson ed entra Grassi

83′ – Gonzalez prova a ubriacare di finte Parisi, che però è bravissimo a resistere

81′ – Terzic prova ad autolanciarsi sulla sinistra, lo contiene Stojanovic

77′ – Giro palla infinito della Fiorentina, alla fine Duncan prova un cross da posizione centrale ma sbaglia la misura

75′ – Intanto cambio nella Fiorentina: fuori Ikonè e dentro Nico Gonzalez

75′ – Incredibile, non è rigore per la Fiorentina perché c’era prima un fallo di mano da parte di Sottil

74′ – Rivisto al VAR il contatto tra Haas e Sottil

73′ – Sottil entra in area e va a terra, per Sacchi è tutto regolare. Oltretutto l’attaccante viola ammonito per proteste

71′ – Cross troppo lungo di Dodo ma Stojanovic concede corner

69′ – Dodo si attacca alla maglietta di Henderson, scintille tra i due

68′ – Lancio di Quarta per Sottil che però è oltre la linea

66′ – Subito doppio cambio nell’Empoli: fuori Bajrami e Destro, dentro De Winter e Satriano

65′ – Cambia idea Sacchi, rosso per Luperto! Empoli in dieci

64′ – Attenzione, il VAR richiama Sacchi per vedere se il fallo di Luperto era da ultimo uomo

63′ – Jovic passa davanti a Luperto e prova a scattare verso la porta, il difensore lo stende subito e l’arbitro lo ammonisce

62′ – Doppio cambio nell’Empoli: fuori Lammers e Bandinelli, dentro Cambiaghi e Haas

62′ – Da corner la palla arriva fuori area a Ikonè che controlla e prova il tiro a giro, completamente fuori misura

60′ – Nel frattempo si è rivista l’azione precedente, non c’era nessun fallo su Destro che era caduto da solo in area svirgolando il pallone

59′ – Si riparte, ovviamente ci sarà un ampio recupero a fine gara

58′ – Gioco fermo da quattro minuti per il cambio divisa del quarto uomo Sacchi

55′ – Cambio per l’arbitro: Marchetti va a fare il quarto uomo, Sacchi arbitrerà il match

54′ – Gioco fermo per un infortunio occorso all’arbitro

53′ – Sul ribaltamento di fronte Duncan da una grande palla in profondità a Ikonè, che però incespica e viene recuperato da un grande intervento di Parisi

52′ – Dodo si addormenta e manda in porta l’Empoli, Destro non riesce a calciare e alla fine il pallone arriva a Gollini. L’attaccante dell’Empoli reclama un rigore

51′ – Bonaventura su Bandinelli, fallo pro Empoli

50′ – Pressing della Fiorentina sull’uscita dal basso dell’Empoli, che sembra avere qualche difficoltà

48′ – Sottil servito subito, salta l’uomo e mette in mezzo ma la difesa azzurra allontana

46′ – Cross pericoloso dell’Empoli, bravo Gollini a uscire con i pugni

45′ – Comincia la ripresa

Doppio cambio all’intervallo per la Fiorentina: fuori Maleh e Saponara, dentro Duncan e Sottil

SECONDO TEMPO

47′ – Finisce 0-0 un primo tempo soporifero tra Empoli e Fiorentina

46′ – Occasione colossale per l’Empoli: cross di Parisi, la palla supera Milenkovic e Destro, che aveva bruciato Martinez Quarta, di testa manca lo specchio da due passi

45′ – 2 minuti di recupero

44′ – Cross pessimo di Dodo per Jovic, che peraltro commette fallo in attacco

42′ – Palla regalata a Lammers che per fortuna si incarta nei pressi dell’area

39′ – Come un treno Maleh su Henderson, giallo anche per lui

37′ – Occasione per la Fiorentina! Discesa di Terzic che mette in mezzo rasoterra per Ikonè, fermato però in uscita da Vicario che salva tutto

36′ – Giallo per Ikonè che entra in scivolata su Vicario nonostante il portiere dell’Empoli fosse in vantaggio

35′ – Ikonè lanciato in campo aperto, ancora una volta però si ubriaca da solo e finisce col perdere il pallone

33′ – Bonaventura riceve palla, se la porta avanti e calcia da fuori area mancando di un paio di metri la porta di Vicario

31′ – Fallo su Dodo di Bandinelli, giallo per lui

30′ – Errore dell’Empoli nell’impostazione dal basso, Mandragora recupera palla su Bajrami e calcia da fuori mancando però lo specchio

29′ – Ennesimo lancio nel nulla di Martinez Quarta

28′ – Si mette in proprio Ikonè, Parisi gli si appende ovunque ma l’arbitro non fischia nulla

26′ – Si riparte con il possesso palla dell’Empoli, che prova a spingere un po’

24′ – Coolin break

23′ – Bella giocata di Parisi nello stretto, alla fine Ikonè lo mette giù

20′ – Partita molto confusionaria, tanti errori nei passaggi da entrambe le parti

19′ – Fa fatica la Fiorentina superare la linea difensiva dell’Empoli

18′ – Bonaventura fa a sbattere contro Bandinelli nei pressi dell’area, per l’arbitro è tutto regolare

16′ – Rischia di perdere un pallone sanguinoso Saponara, ma subisce fallo da Destro

14′ – Break dell’Empoli che va al tiro con Bandinelli, palla ampiamento sul fondo

13′ – Nulla di fatto per l’Empoli, molto brava in questo caso la difesa della Fiorentina a fare il fuorigioco

12′ – Fallo di Milenkovic che concede una punizione da mettere in mezzo all’Empoli

10′ – Bonaventura per Dodo che sale nei pressi dell’area e mette in mezzo, facile per la difesa dell’Empoli allontanare

8′ – Fallo di ostruzione su Terzic da parte di Ismajli, rimane a terra il giocatore viola

6′ – Corner corto su Ikonè che mette in mezzo col sinistro, il pallone deviato arriva a Milenkovic che di prima non riesce a trovare il tap in vincente

6′ – Batte Mandragora in mezzo, Destro anticipa Milenkovic

5′ – Apertura di Ikonè per Saponara, il numero otto viola punta la porta e viene strattonato da Henderson procurandosi una punizione da fuori area

3′ – Cross di Dodo, Jovic anticipato ma il pallone arriva a Bonaventura che tenta il tiro e trova le deviazione di un difensore in corner

2′ – Prima imbucata dell’Empoli con Lammers che si presente in area, ma si allunga troppo il pallone e Gollini chiude in uscita bassa

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Jovic, Saponara. All. Vincenzo Italiano

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Bandinelli, Marin, Henderson; Bajrami; Destro, Lammers. All. Paolo Zanetti.

Alle 18.30 la Fiorentina sarà di scena al Castellani contro l'Empoli, nella gara valida per la seconda giornata della Serie A 2022/23. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua consueta diretta testuale, raccontandovi cosa succede in campo minuto per minuto.