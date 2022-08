Una Fiorentina senza alcun volto nuovo al via? Questo ‘rischio’ c’è

Nel gioco dei ballottaggi di cui abbiamo parlato nelle ultime ore, c’è una soluzione piuttosto beffarda in considerazione del mercato: un mix tra il minimo sindacale che è stato inserito “per sostituire chi è andato via” e la rigidità di Italiano nell’integrare i nuovi. Quello che emerge dai quotidiani è infatti un undici anti-Cremonese tutto eredità della passata stagione: da Terracciano in porta, passando per Venuti a destra, Amrabat a centrocampo e Cabral in attacco. Possibile, visto anche il play-off di giovedì, che per le novità ci sia spazio più avanti.