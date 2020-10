Una formazione intera della Fiorentina…in giro per il mondo

Una formazione intera è in giro con le rispettive Nazionali, mentre il resto del gruppo si allena al centro sportivo. Sono infatti 11 i giocatori viola che sono stati convocati dalle varie rappresentative. Da Dragowski e Caceres a Kouame e Amrabat passando per gli italiani, nella formazione maggiore e nelle giovanili. Gli ultimi a rientrare a Firenze giovedì prossimo 15 ottobre saranno Milenkovic e Vlahovic, impegnati in tre sfide contro Norvegia, Ungheria e Turchia con la loro Serbia. Tutti gli altri invece rientreranno alla base il giorno precedente per iniziare a preparare la trasferta a La Spezia che attende la Fiorentina alla ripresa del campionato. Nella giornata di oggi la squadra si allena alle 10 di mattina, mentre domani l’appuntamento è alle 16, domenica Beppe Iachini concederà un giorno di riposo ai suoi calciatori. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

