“Una fortuna che non ci sia stato il pubblico a Cagliari. Non sarebbe stato facile trascorrere 90 minuti senza avere la disapprovazione della gente”

La partita tra Cagliari e Fiorentina non passerà di certo alla storia per la sua spettacolarità, anzi. Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha commentato questa gara sul proprio giornale, scrivendo: “Abbiamo parlato a lungo, in questa stagione, di quanto sia mancato il pubblico negli stadi, ma ieri è stata una fortuna per le due squadre non avere tanti occhi addosso. Non sarebbe stato facile trascorrere quei 90 minuti senza sentire dei fischi, senza avere la disapprovazione della gente“.

Per 93 minuti non abbiamo visto neanche un tiro in porta, una roba (quasi) da guinness dei primati.