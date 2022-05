Una frizione difficile da far rientrare. Un piano B fatto di idee e opportunità

E’ una frizione difficile da far rientrare quella che si è creata tra la Fiorentina, l’Arsenal, Lucas Torreira e l’entourage del giocatore. Tra l’altro il tempo scorre velocemente e stasera scadrà il diritto di riscatto per il giocatore che il club viola si era garantito la scorsa estate.

A causa di tutto ciò, c’è stata subito la necessità da parte della società di dover mettere in piedi un piano alternativo, o piano B come va di moda definirlo, dal quale sono emerse idee alternative all’uruguaiano. Senza contare che il mercato fornisce anche delle opportunità perché ci sono squadre con rose molto allargate, che hanno elementi in surplus.

Tra i giocatori più interessanti offerti dal nostro campionato, come non potere citare Schouten del Bologna (che volendo ha anche Dominguez tra le sue fila). Mandragora è un giocatore del quale si parla ormai da diverso tempi in ottica Fiorentina, uno che ancora deve fare lo scalino per poter emergere. La Juventus è pronta a cederlo, il Torino sta provando a trattenerlo, ma possibilità per inserirsi ci sono. Uno che era stato vagliato a suo tempo è stato Sensi dell’Inter, ma è anche un calciatore soggetto agli infortuni, quindi chi vuol prenderlo deve fare alcune attente valutazioni prima di poterlo mettere sotto contratto.