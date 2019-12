Una galleria commerciale per salvare il Franchi

Cosa fare dello stadio Artemio Franchi quando la Fiorentina sarà traslocata nel nuovo impianto? Già da ora si cominciano a soppesare varie. Costruire case sull’esempio di Highbury a Londra, non si può, così ha detto il soprintendente. Resta l’utilizzo per altri sport e la possibilità di inserire delle attività commerciali. Il Comune, proprietario dell’impianto, potrebbe creare dei locali sia sotto le curve che sotto le tribune e metterli in affitto e con il ricavato riuscirebbe così a coprire le spese di gestione.

“Il nostro obiettivo – spiega il sindaco di Firenze, Dario Nardella – è che il Franchi rimanga un luogo vissuto e che sia molto più utilizzato rispetto a quello che avviene oggi”.