Una gara ad alta tensione su entrambi i fronti

Due squadre che oggi si giocano il tutto per tutto e hanno bisogno entrambe di vincere. La Fiorentina deve salvarsi, e la Juventus raggiungere la qualificazione in Champions League. Si tratta di due aspirazioni, ma in questo caso i tre punti sono vitali per la Fiorentina, e lo sono altrettanto per i bianconeri. Ed entrambe le squadre ci arrivano con tantissima tensione addosso. La Juventus ci arriva dopo il caos Superlega, mentre per quella viola ieri è sicuramente aumentata dopo che un gruppo numeroso di tifosi si è presentato al centro sportivo per sensibilizzare i giocatori attraverso striscioni e slogan. Come precisa La Nazione di oggi non è stato certo un “incitamento” amichevole e affettuoso. Più o meno il bis dopo l’iniziativa che il 6 marzo innescò una contestazione aperta nei confronti della squadra. Il clima dopotutto è questo e c’è poco da fare. D’altra parta è stata la Fiorentina, squadra e club che l’ha gestita) a infilarsi in questa situazione così modesta e allarmante in una stagione dove questa squadra ha dimostrato di fare tutto e il suo contrario, compreso vincere 3-0 a Torino come all’andata.