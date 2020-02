Una giornata giocata con due maglie diverse: ora lo strano caso di Eysseric potrebbe cambiare le carte in tavola

Il curioso caso di Valentin Eysseric. Il centrocampista francese è passato nelle ultime ore del mercato invernale dalla Fiorentina all’Hellas Verona. Il suo esordio con la maglia gialloblù non ha tardato ad arrivare e al settantesimo di Lazio-Verona giocata il 5 febbraio Eysseric ha debuttato con la sua nuova squadra. La partita però era un recupero della 17esima giornata (partita che non si è potuta disputare a causa della concomitanza con la Supercoppa Italiana giocata tra Lazio e Juventus). Proprio nella 17esima giornata Eysseric aveva giocato anche con la maglia della Fiorentina uno spezzone di gara contro la Roma. Il giocatore è stato il primo a giocare due partite di uno stesso turno con due maglie differenti. Visto il pareggio con il quale l’Hellas ha inchiodato all’Olimpico la Lazio, i tifosi biancocelesti speravano in un possibile ricorso della società laziale. L’avvocato della società romana ha però placato gli animi, dichiarando: “Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Lotito, vista anche la sua posizione in Lega, cercherà sicuramente di fare chiarezza. Il ricorso non ci sarà, anche perché il risultato è ormai omologato, ma indagare non costava nulla”.