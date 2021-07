Una grande Copa America che rilancia Pulgar in ottica mercato. Tante pretendenti, anche importanti, in Spagna: Che fare con il centrocampista cileno?

Una grande Copa America quella disputata dal centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar che è stato sicuramente il miglior giocatore del Cile che è arrivato fino ai quarti di finale della competizione, prima di essere buttato fuori dal Brasile.

E nel suo paese d’origine si parla di come si sia anche rilanciato alla grande in ottica mercato, catturando le attenzioni di molte squadre spagnole, anche importanti, come l’Atletico Madrid. Ma si parla anche di Betis Siviglia e Celta Vigo sulle sue tracce.

Tutti fatti questi che non fanno che alimentare i dubbi del club viola. Cosa fare con lui? Tenerlo e puntare magari sul suo entusiasmo dopo questa competizione giocata bene? O approfondire i contatti con alcune pretendenti per capitalizzare?

Nelle prossime settimane ci attendiamo evoluzioni in questo senso.