Una grande del calcio europeo cerca Castrovilli, ma la Fiorentina non molla

Secondo quanto appreso da Sky Sport anche il Paris Saint Germain di Mauro Icardi starebbe cercando uno dei gioiellini viola, ovvero Gaetano Castrovilli. I francesi si sarebbero buttati sull’asso pugliese, ma la Fiorentina non ha intenzione di cedere la pianticella viola.

Dopo il Napoli, anche il PSG, il che dimostra come il giovane della Fiorentina sia un giocatore ambito non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Riuscirà Pradè a blindarlo? Al momento queste sono le intenzioni