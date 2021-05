Una grande offerta pur di tenere Vlahovic: La Fiorentina prova a convincere il serbo così!

Il procuratore del centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ovvero Darko Ristic, si trova a Firenze. Ieri pomeriggio l’agente ha pubblicato una foto che lo ritraeva in compagnia del giocatore in un noto locale cittadino in centro.

Questa sua presenza si intreccia con il fatto che c’è da pianificare il futuro del ragazzo e soprattutto il futuro dei rapporti del giocatore con la società viola. Secondo Tuttosport per tenere il serbo la Fiorentina è disposta a mettere sul piatto un ingaggio quadruplicato rispetto a quello attuale, l’inserimento di bonus e di una clausola rescissoria importante pur di rinnovare il suo contratto fino al 2025.