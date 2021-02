Una Juve cinica stende la Roma: Ronaldo e Ibanez firmano il sorpasso in classifica Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il quarto anticipo della 21esima di Serie A: all’Allianz stadium di Torino la Juventus di Andrea Pirlo ospitava la Roma di Fonseca. Nonostante la classifica fosse a favore dei giallorossi la partita è quasi a senso unico e ai bianconeri bastano due reti, una per tempo.

Nella prima frazione di gara è Cristiano Ronaldo a sbloccare il punteggio al 13′: il portoghese torna al gol con un gran tiro dal limite che buca Pau Lopez all’angolino basso di destra. Nella ripresa aè un autorete di Ibanez a chiudere il match: al 69′ Kulusevski con una serpentina entra in aria e serve Ronaldo a due passi dalla porta, il difensore giallorosso anticipa tutti e mette la palla in rete. Il risultato finale è 2-0: i bianconeri trovano la terza vittoria consecutiva e scavalcano i giallorossi in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 47, Milan 46,Juventus 42, Roma 40, Napoli, Lazio 37, Atalanta 36, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 26, Fiorentina, Benevento 22, Udinese, Genoa 21, Bologna 20, Spezia 18, Torino 16, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.