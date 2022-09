Una lezione anche per Italiano che arriva da Udine. Colpo Parisi per un finale pirotecnico di mercato. Ma ancora si pagano gli errori della sessione invernale

Italiano sbaglia formazione, la Fiorentina sbaglia partita: troppo brutti per essere veri. Anche nel più fantasioso dei turnover, partire in difesa con Terzic, Venuti e Quarta, non può essere una mossa giusta. Calciatori in difficoltà, non da prima fascia. Con tutti il rispetto, ne puoi schierare uno, su quattro, non tre, altrimenti rischi, come accaduto ad Udine. Così come a centrocampo. Ancora una volta nove cambi su undici, rispetto alla partita precedente. Poteva finire molto peggio il primo tempo. Giocatori spaesati, attacco sterile, Saponara e Venuti completamente fuori partita.

La Fiorentina inciampa, in malo modo, dopo un buon inizio di stagione. Speriamo serva da lezione, anche per Italiano. Il turnover ci sta, ma senza esagerare. Quello viola è un bel gruppo, ma le seconde linee non sono come le prime. E, soprattutto, davanti occorre inventarsi qualcosa. Così è davvero troppo poco. Ancora una partita senza reti e praticamente senza tiri in porta.

Poi il mercato. Non arriverà nessuno? Si chiuderà con la speranza che possa arrivare un difensore (in caso di uscita di Nastasic) in grado di aiutare il reparto arretrato di Italiano. Certo, se arrivasse Parisi sul finale sarebbe un colpo ottimo. Il terzino dell’Empoli è forte, forte, sarebbe un finale pirotecnico di questa sessione. E poi ci piace la scelta, suggellata da Commisso, di trattenere Kouame. Il numero uno viola ci ha parlato, gli ha fatto sapere e gli ha fatto sentire la stima di tutta la Fiorentina nei suoi confronti. A volte, oltre ai soldi, conta anche altro. Potrà essere una importante freccia in più nell’arco di Italiano, magari anche come punta centrale aspettando Cabral e Jovic. Non arriverà Bajrami, pista seguita da tempo, ma che non convinceva a pieno tutti. Se ne andrà probabilmente Zurkowski. Uno di quelli utilizzati di meno, segnale evidente che era giusto cambiare aria.