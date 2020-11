Una magia della Bonetti salva la Fiorentina Femminile dal quarto stop di fila: è parità a Roma

Torna la Serie A Femminile e con essa tornano anche i punti per la Fiorentina, che era reduce da tre sconfitte consecutive: nel lunch match di oggi la squadra viola ha pareggiato per 2-2 sul campo della Roma. A segno per le ragazze di Cincotta il bomber Daniela Sabatino in apertura, quindi la rimonta giallorossa con Lazaro e Serturini e infine, all’80’, il pareggio definitivo da parte di Tatiana Bonetti, con una splendida punizione. Un gol che rischiara un po’ la situazione tra lei e la società, dopo il tentativo di addio a fine mercato, e che interrompe la striscia negativa della Fiorentina. In classifica però la squadra viola è molto distante dalla vetta, in un campionato piuttosto corto un gap già significativo.

