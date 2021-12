Una maglia da titolare per tre nell’attacco viola a Verona: ecco chi è in vantaggio

Sembra essere solo uno il dubbio che accompagna Vincenzo Italiano nell’avvicinamento a Hellas Verona-Fiorentina per quanto riguarda la formazione titolare viola. In attacco infatti ci saranno Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, mentre il posto sulla fascia destra se lo contendono Riccardo Saponara, Josè Maria Callejon e Riccardo Sottil. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe Saponara in vantaggio sugli altri due viola per una maglia da titolare contro il Verona.

Pochi dubbi sugli altri interpreti gigliati in campo dal primo minuto, con Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta e Terzic (al posto dello squalificato Biraghi) in difesa e il trio Bonaventura-Torreira-Duncan in mezzo al campo.