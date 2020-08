Una marea di rientri: tra chi non è stato nemmeno considerato a chi ci proverà. Ecco il punto della situazione

In molti sono tornati a Firenze dopo l’esperienze in prestito in giro per l’Europa. Come da qualche anno a questa parte ormai, insieme al mercato in entrata il DS viola avrà anche il pesante compito di smaltire gli esuberi tornati alla Fiorentina. Tra chi è stato già sistemato come Rasmussen e Hancko (rimarranno ancora in prestito alle rispettive squadre), chi deve ancora essere sistemato (la maggior parte) e chi nemmeno è stato convocato per la preparazione iniziale (Montiel, Diks, Graiciar, Eysseric).

Dei nomi più pesanti, anche a livello di ingaggio tornano a Firenze Sapoara, Dabo, Boateng, Cristoforo e il già citato Eysseric. A riportarlo è il Corriere dello Sport – Stadio