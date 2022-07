Una mini pausa prima della mini tournée: i tre step decisivi che attendono la Fiorentina

Si è chiuso anche il ritiro di Moena 2022, l’undicesimo consecutivo in Val di Fassa, e la Fiorentina è già rientrata a Firenze: ora un paio di giorni di riposo e poi il ritrovo fissato per martedì, quindi un paio di allenamenti e mercoledì la partenza per la mini tournée austriaca ad Innsbruck, dove andranno in scena i due test successivi e lì si farà sul serio. Prima il Galatasaray, sabato prossimo, poi il 3 agosto la Nazionale del Qatar. Infine sabato 6 agosto l’amichevole conclusiva (per ora almeno) al Benito Villamarin, contro il Betis Siviglia, club che giocherà in Europa League la prossima stagione dopo il quinto posto e la conquista della Copa del Rey. Saranno questi i tre test decisivi per approcciare poi la Cremonese in campionato e il play-off di Conference League.