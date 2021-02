Una mission impossible per Milenkovic ma la Fiorentina tenterà la super offerta: la Premier resta in agguato

Manchester United, ma non solo perché anche il City segue attentamente Nikola Milenkovic, un po’ come faceva con Nastasic qualche anno fa. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e questi di fatto sono gli ultimi mesi in cui la Fiorentina ha la (scarsa) possibilità di fargli prolungare l’accordo che lo lega a Firenze. Secondo La Nazione il club gigliato ci proverà, mettendo sul piatto una super offerta, ai livelli del tetto massimo raggiungibile, pur consapevole che trattasi di mission impossibile, o quasi. Sul classe ’97 infatti le attenzioni della Premier sono alte, come detto, e la cifra che potrebbe entrare nelle casse viola intorno ai 35-40 milioni di euro. Un modo, se non altro, per salutarsi con un po’ meno d’amaro in bocca.

