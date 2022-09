Una missione doppia per la Fiorentina. Il momento più delicato per Italiano

La Fiorentina ha una doppia missione questa sera: intanto ottenere una vittoria in Turchia, un successo che poi possa rilanciare la squadra in campionato. Su questo viene incentrato l’articolo sui viola pubblicato da Tuttosport.

I gigliati stanno attraversando un momento delicatissimo, il più delicato da quando alla guida della squadra c’è Vincenzo Italiano. Due sole vittorie in nove partite ufficiali in stagione, undicesimo posto in classifica in A, pochi gol all’attivo e anche diversi infortunati di peso, ci sono tanti aspetti che non possono essere sottovalutati.